El alcalde provincial de La Convención, Alex Curi León, solicitó formalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declarar en emergencia a los 18 distritos de la jurisdicción, afectados por fuertes lluvias que han causado huaycos, deslizamientos y bloqueos en vías. Las precipitaciones se extendieron por hasta 18 horas el último fin de semana, impactando gravemente la zona, especialmente el distrito de Echarati.

Según el alcalde, el sector de Huaynapata, sobre la vía Quillabamba-Echarati, sufrió el desprendimiento de rocas y tierra desde un cerro, provocando un aluvión que arrasó con el atractivo turístico “Las cortinas de agua de Huaynapata” y campos de cultivo cercanos. A pesar de las labores de limpieza con maquinaria pesada, la quebrada sigue activa y la acumulación de escombros continúa obstaculizando la vía.

Advierte capacidad municipal limitada

El burgomaestre manifestó que la municipalidad distrital de Echarati ha agotado su capacidad para responder ante la emergencia, y que la Municipalidad Provincial de La Convención enfrenta una situación similar.

“Estamos utilizando maquinaria pesada y equipos para rehabilitar los puntos críticos, pero la magnitud de los daños supera nuestros recursos”, explicó.

Ante la gravedad del escenario, se presentó la documentación necesaria para que el Gobierno Regional del Cusco gestione la declaratoria de emergencia ante la PCM. Esta medida permitirá contar con recursos adicionales y apoyo para atender las afectaciones en los distintos distritos.

Recomendaciones para la población

Actualmente, el tránsito vehicular en la zona de Huaynapata está restringido debido a los riesgos presentes. Defensa Civil mantiene un monitoreo constante de la quebrada y el estado del terreno. Se recomienda a la población evitar viajar de noche, mantenerse alejados de zonas cercanas a ríos y seguir las indicaciones oficiales para garantizar su seguridad.