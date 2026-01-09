El Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer la intoxicación alimentaria que afectó a 33 trabajadores del Hospital Regional del Cusco, según confirmó el director del centro de salud, Alberto Caro Palavicini. La emergencia generó alarma la noche del jueves cuando el personal médico, enfermeras y técnicos comenzaron a presentar síntomas graves que obligaron a una evacuación masiva.​

Con intervención del Servicio de Atención Móvil de Urgencias y la compañía 39 de Bomberos, 26 afectados fueron trasladados al hospital Adolfo Guevara Velasco de EsSalud para recibir atención especializada. La autoridad del hospital explicó que se sirven 250 platos diarios y que solo 33 pacientes fueron afectados durante el último servicio de alimentos.

“Cada día se preparan 250 raciones para los servidores de guardia y solo 33 son las que han sido afectadas”, precisó frente cámaras.

Sospechas apuntan a ingesta de pescado contaminado

El director detalló que el almuerzo del día incluía jurel con papas y ensalada, acompañado de sopa, mate de coca y naranja, servido exclusivamente a 250 trabajadores de guardia de las 800 raciones diarias preparadas. Caro resaltó la extrañeza de que solo 33 personas resultaran afectadas y aclaró que pacientes internados civiles reciben dietas sin pescado por prescripción médica.​

“La fiscalía determinará si la falla estuvo en el proveedor, la preparación o la manipulación interna”, enfatizó el directivo.

La mayoría presentó reacciones alérgicas con urticaria, según reportó la jefa de Emergencia de EsSalud, doctora Rosa Dalguer, mientras continúa el monitoreo de los casos graves.