Una mujer de 43 años fue detenida en Cusco, acusada de asesinar a su hijo, a quien le cortó la cabeza, en un hecho que ha generado profunda consternación en la comunidad local.

El hecho se registró en la localidad de Quiquijana, perteneciente al distrito cusqueño de Quispicanchi, donde Yolanda Cañihua (43), ultimó a su hijo de 18 años, señalando que lo hizo “por su bien y para que ya no sufra”.

Tras la alerta emitida por vecinos de la mujer, la Policía llegó hasta su vivienda, donde encontró al joven en el piso, su cabeza yacía a un costado. Al momento de la detención la mujer no negó el hecho y contó su crimen con lujo de detalles.

“Ya no soporto me hace renegar la gente de la comunidad le quitan su ropa de mi hijo, su comida, a mi hijo no le dan nada, lo han hecho volver sordo, epiléptico, tiene ataques, se ha vuelto (...) Lo maté porque es sordito, mudo, infértil, me da pena”, refirió la mujer.

Luego mencionó que su hijo estaba internado en una institución mental en Lima, sin embargo recientemente lo habrían llevado a Cusco debido a que se escapó y lo hallaron alimentándose de desperdicios en un basural.

La detención de la presunta filicida fue confirmada por el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, quien no descartó la implicancia de otras personas en el lamentable hecho.

“Ya la madre ha sido intervenida parece que tiene trastornos psicológicos y mentales, ella acepta haber cometido este crimen para que no sufra su hijo, vamos a realizar los exámenes correspondientes para ver qué tan enferma está (...) Es lamentable, son personas que viven aisladas y en extrema pobreza”, refirió.