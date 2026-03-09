Los festejos carnestolendos en la región de Cusco concluyeron con un lamentable desenlace durante una actividad tradicional en el distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas. Una pequeña de tres años perdió la vida al ser alcanzada por la copa de un árbol ceremonial que se desplomó repentinamente debido a intensas ráfagas de viento en el sector Marcjahui.

La víctima recibió atención inmediata en el puesto de salud más cercano, pero las heridas resultaron letales pese a los esfuerzos médicos. El suceso generó consternación entre los participantes, quienes presenciaron la tragedia desde muy cerca.

Otros casos similares

El mismo fin de semana se registró otro percance grave en la provincia de Espinar, frente al mercado Santa Rosa. Seis personas sufrieron lesiones cuando un árbol similar colapsó durante la ejecución de la misma costumbre festiva.

Los heridos fueron derivados al hospital de la zona y a centros médicos particulares para recibir cuidados especializados. Actualmente permanecen en observación médica para evaluar la evolución de sus cuadros clínicos.

Un episodio anterior tuvo lugar el 14 de febrero en el distrito de San Miguel, departamento de Puno. Una mujer adulta resultó con fractura en una extremidad inferior al ser golpeada por la estructura caída en pleno desarrollo de la celebración.

El instante del accidente quedó capturado en un video que se difundió rápidamente por internet, mostrando la reacción solidaria de los presentes para auxiliar a la afectada sobre el terreno. Esta grabación contribuyó a alertar sobre riesgos recurrentes en este tipo de eventos.

La costumbre consiste en adornar un poste con obsequios y bailar colectivamente hasta provocarlo a caer mediante cortes progresivos en su base. El momento del derrumbe representa el clímax alegre de la reunión, aunque la concurrencia masiva y la carencia de resguardos adecuados multiplican las probabilidades de siniestros.

Funcionarios municipales han instado a fortalecer los procedimientos preventivos en estas festividades populares. Entre las sugerencias figuran acordonar las zonas de impacto potencial, limitar la cercanía de infantes a sectores expuestos y asegurar servicios sanitarios próximos al lugar de la reunión.

Los casos ocurridos en Chumbivilcas, Espinar y Juliaca revelan la falta de medidas de seguridad y protección para el público asistente.