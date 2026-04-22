Un total de diez camionetas nuevas y equipadas para el servicio de serenazgo, iniciaron sus operaciones con patrullaje inmediato luego de su puesta en funcionamiento por parte de la Municipalidad Distrital de Wanchaq.

Durante la ceremonia de entrega, el alcalde William Peña, destacó que cada unidad está valorizada en US$ 38 mil dólares, incluyendo equipamiento integral, lo que permite garantizar su operatividad desde el primer día.

“Estas unidades no tendrán marcha blanca, porque desde hoy salen a trabajar; cuentan con placa, SOAT y todo lo necesario para cumplir su función y en coordinación con la Policía Nacional del Perú”, señaló.

Las camionetas, marca Toyota Hilux modelo 2026, han sido implementadas para uso urbano con condiciones técnicas que aseguran eficiencia en el patrullaje, incorporando sistemas de estabilidad electrónica, barra antivuelco con malla protectora, camilla de emergencia con collarín, sistema de luces, sirena y demás que permitirán una atención oportuna ante emergencias.

Cabe destacar, que la adquisición forma parte del proyecto de Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana, ejecutado bajo la modalidad de obras por impuestos, que contempla además la implementación de un centro de monitoreo, la instalación de 143 cámaras de videovigilancia, infraestructura de fibra óptica, así como capacitación e implementación del personal de serenazgo.

En esa misma línea, el coronel PNP Carlos Guizado, jefe encargado de la Región Policial Cusco, resaltó la importancia del trabajo articulado entre instituciones, señalando que la coordinación con la municipalidad permite fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente a la inseguridad.