La ONPE, a través de su Oficina Regional de Coordinación (ORC) Cusco, sorteó en acto público el orden de aparición de las organizaciones políticas en la franja electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

De manera simultánea, esta actividad se realizó en las capitales de departamento donde se contó con la presencia de un notario público; además, asistieron representantes de los Jurados Electorales Especiales respectivos, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - Reniec y de las organizaciones políticas.

Tras el procedimiento de asignación de números correlativos y la respectiva extracción de bolillos, los resultados del orden de aparición quedaron establecidos y se hicieron de conocimiento de los candidatos y sus grupos de trabajo.

La franja electoral es un mecanismo de financiamiento público indirecto que otorga espacios gratuitos en estaciones de radio, canales de televisión (públicos y privados, de señal abierta y cable nacional) y redes sociales. Este recurso permite a los partidos políticos, movimientos regionales o alianzas electorales con inscripción definitiva difundir sus respectivos programas de gobierno regional y municipal. El periodo de transmisión se desarrollará desde el 5 de agosto hasta el 1 de octubre de 2026.

DATO:

- Mediante Decreto Supremo N.° 0001-2026-PCM, se convocó a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 para elegir gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales de los gobiernos regionales de los departamentos de toda la República y de la Provincia Constitucional del Callao, así como alcaldes y regidores de los concejos provinciales y distritales de todo el país, para el domingo 4 de octubre de 2026.