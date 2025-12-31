Grupos de turistas nacionales e internacionales se encuentran varados en Machupicchu Pueblo y Ollantaytambo, en la región Cusco, luego de la colisión de dos trenes en la vía que conecta ambas localidades, accidente que hasta el momento ha dejado un fallecido y más de 30 personas heridas.

Turistas que llegaron o tenían previsto ingresar al santuario de Machu Picchu declararon a RPP su incomodidad ante la ausencia de información oficial por parte de las autoridades, mientras numerosas familias continúan varadas en la zona.

Ferrocarril Trasandino S.A., concesionaria de la vía férrea del suroriente del país, informó que los servicios ferroviarios permanecen suspendidos de manera temporal tras la colisión de dos trenes en la ruta hacia Machu Picchu.

Nicole Venegas, turista chilena que permanece varada en la estación de Machupicchu Pueblo, señaló que llevaba varias horas esperando una respuesta sin recibir soluciones concretas y cuestionó la escasa comunicación por parte de las empresas. “Es inaceptable lo que estamos viviendo”, indicó.

Venegas, que viajaba por la zona junto a un grupo de amigas, explicó que su itinerario había sido organizado con anticipación; sin embargo, tras el accidente, no se les ofreció ninguna opción o solución alternativa.

“Pudimos acceder a un comunicado de Inca Rail, que es la empresa, entiendo, que al menos con quien nosotros tenemos el servicio. Y lo único que informan en ese comunicado es que van a estar momentáneamente los tramos paralizados, va a haber un retraso considerable debido al accidente que ya conocimos, pero no hay más información en relación a cuándo se va a activar el protocolo de emergencia”, aseguró.

En la estación de Ollantaytambo, turistas consultados por dicho medio señalaron que permanecen a la espera desde las 2:00 p. m. sin recibir información oficial sobre el accidente, más allá de lo difundido en redes sociales. En ese escenario, una pasajera llegada desde Lima manifestó su inquietud por la congestión de personas y las dificultades para conseguir alojamiento.

“Hay mucha aglomeración aquí, muchos han quedado varados, entonces va a ser un poco complicado también para nosotros conseguir un hospedaje [...] y poder salir nuevamente a hacer la cola al día siguiente (para el tren) vamos a chocar con las personas que vienen para el día 31 y no sabemos si va a salir o no”, expresó.

Otro visitante cuestionó la ausencia de autoridades y manifestó su inquietud ante la posibilidad de perder sus reservas, ya que tenía boletos para ingresar a Machu Picchu este miércoles 31.

“No ha habido ni una autoridad oficial que haya puesto orden [...] (para decir) ‘no va a haber tren hoy día, no esperen más. Se va a retornar a partir de las 5 de la mañana del día siguiente’, por ejemplo. No, no hay ni una comunicación oficial, simplemente estamos a la espera de que los rumores”, manifestó.

Según RPP, hasta después de las 8:00 p. m. de este martes, los pasajeros continúan varados en las estaciones de Machupicchu Pueblo y Ollantaytambo, y afirman no haber recibido información sobre planes de contingencia ni protocolos de emergencia, más allá del primer comunicado emitido por las empresas.