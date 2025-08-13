Personal policial del Área Antidrogas Cusco, en coordinación con la Dirección de Inteligencia de la Policía, logró la incautación de una gran cantidad de cannabis sativa (marihuana), un vehículo y un arma de fuego tipo mini uzi.

El hecho se registró en el distrito de Pucyura, provincia de Anta – Cusco, el último martes a las 03:30 horas, cuando personal policial intervino un vehículo Toyota Sprinter con placa de rodaje C5J-604, cuyo conductor hizo caso omiso a la orden de alto e intentó embestir a los agentes del orden, iniciándose una persecución que culminó con el hallazgo del automóvil abandonado, con el motor encendido y las puertas cerradas.

Durante el registro vehicular, se encontraron cuatro sacos de polietileno, cada uno con paquetes rectangulares envueltos en bolsas plásticas y cinta de embalaje, que contenían hojas, tallos y semillas con características propias de cannabis sativa.

La prueba de campo con el reactivo químico de orden arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 80.802 kilogramos.

Asimismo, en el asiento del copiloto se halló un arma de fuego tipo mini uzi y en la guantera, una billetera con documento de identidad a nombre de Max Céspedes M. El hecho fue comunicado de inmediato al representante del Ministerio Público para que se continúe con las diligencias de ley.