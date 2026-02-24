El último martes en Cusco, en una ceremonia especial, cargada de simbolismo y tradición, se realizó la presentación oficial de quienes representarán al Inca y la Qoya en la próxima edición del Inti Raymi 2026, la escenificación más importante del calendario festivo de Cusco.

La máxima autoridad del Imperio, el Inca, en esta edición del Inti Raymi 2026, será personificada por David Ancca, con experiencia en artes escénicas de más de 10 años como artista en distintos eventos culturales a nivel nacional e internacional.

Por otro lado, la Qoya, símbolo de sabiduría y nobleza, será interpretado por Hellen Quiñones, licenciada en educación intercultural bilingüe, traductora e intérprete quechua por el Ministerio de Cultura y que ha encarnando figuras históricas y simbólicas en distintas ceremonias incásicas.

La organización del evento está a cargo de la Empresa Municipal de Festejos y Promoción del Turismo del Cusco – Emufec, en coordinación con la Municipalidad Provincial del Cusco, que vienen realizando todos los detalles logísticos y artísticos para garantizar una puesta en escena de alto nivel, que cada año congrega a miles de espectadores nacionales y extranjeros.

En este acto, desde la Emufec anunciaron que se realizará el lanzamiento de las Fiestas Jubilares del Cusco y el Inti Raymi 2026, a nivel regional, nacional e internacional, lo cual permitirá posicionar esta escenificación en los ojos del mundo como uno de los eventos más importantes del calendario turístico internacional.