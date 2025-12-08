El encendido del árbol de Navidad, que viene convirtiéndose en una tradición para todos los cusqueños, tuvo una emocionante ceremonia en la plazoleta Nazarenas, a cargo de Monasterio y Palacio Nazarenas, Belmond Hotels, llenando de luz y algarabía esta mágica temporada del año.

El esperado encendido del árbol de 10 metros de altura se dio llenando de júbilo a todos los asistentes. Hasta el 6 de enero del próximo año, este imponente árbol estará disponible para que toda la comunidad cusqueña y turistas nacionales e internacionales se rodeen del espíritu navideño.

Como parte de la experiencia, este año, se congregó a 200 niños que tuvieron la oportunidad de participar en el sembrado de trigo que acompañará próximamente la decoración de la plazoleta Nazarenas. El público tuvo también la oportunidad de escribir sus deseos en cintas que pudieron colocar en el árbol, haciéndolos parte de la ceremonia; que estuvo acompañada del Coro de la Arquidiócesis del Cusco, enriqueciendo el mágico momento y envolviendo a todos con la magia de la Navidad.

El evento reunió autoridades locales, destacando la presencia del alcalde de Cusco, Luis Pantoja; Daniel Sousa, miembro del Directorio de Peru Belmond Hotels; Michael Leitao, gerente general en Monasterio y Palacio Nazarenas; así como destacadas personalidades de la ciudad.

“Este encuentro permite celebrar no solo el inicio de la temporada navideña, sino también la oportunidad de fortalecer los lazos que cada año tejemos con nuestra comunidad”, citó el directivo, Daniel Sousa, de otro lado, Michael Leitao, comentó: “Como compañía nos sentimos honrados de que el encendido del árbol en la plazoleta Nazarenas se haya convertido en un momento esperado por todos los cusqueños y visitantes de la ciudad para dar inicio a la temporada navideña”.

Lo más destacado del encendido de este árbol, es que se ha trabajado un concepto único para esta celebración. Cada elemento presente es una reverencia a la cultura andina, que además ha sido trabajada por manos locales como la familia Mérida de Calca, el albergue de Munaychay de Urubamba y las artesanas de Chincheros; quienes han sido artífices de toda esta propuesta artística navideña.