Recientemente en Cusco se renovó el convenio ' Expreso Imperial’, por el que miles de cusqueños son trasladados frecuentemente hasta Machu Picchu, a fin de que tengan la oportunidad de conocer la maravilla mundial.

El compromiso de acercar a más cusqueños a la maravilla mundial, inició todavía el año 1999, cuando la empresa PeruRail inició operaciones, ahora esta compañía, junto a la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del Gobierno Regional de Cusco, retomaron el convenio para promover el turismo inclusivo y el acceso equitativo a la riqueza cultural de la región imperial.

“PeruRail acaba de renovar este convenio con la región, porque tenemos la convicción de que el turismo debe estar al alcance de todos. Creemos en un turismo que une, que educa y que inspira orgullo por nuestra historia y cultura”, señaló Felipe Portocarrero, representante de PeruRail.

La renovación del convenio entró en vigor el último sábado de octubre, con el traslado de una delegación de 50 personas, como parte de los cientos que serán transportadas en los próximos meses. A la fecha, el ‘Expreso Imperial’ ha trasladado 207 delegaciones, acercando a más de 10 mil cusqueños a Machu Picchu.

DATO:

- Las autoridades indicaron que los cusqueños que deseen participar de este programa, pueden comunicarse directamente al: 984 204 112 o al sgac-gercetur@regioncusco.gob.pe