El patrimonio cultural de la Capital Histórica del Perú alcanza un nuevo hito histórico. El Parque Arqueológico de Sacsayhuamán y el Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas fueron reconocidos con la ‘Jerarquía 4’, la máxima distinción turística que otorga el Estado a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Cabe indicar que el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán ha sido distinguido por su valor excepcional como máxima expresión de la ingeniería y arquitectura inca, así como por su importancia espiritual, cultural y simbólica para el país. El referido sitio ancestral, escenario principal del Inti Raymi, constituye un eje fundamental de identidad y orgullo regional, además de ser un motor clave del turismo cultural y educativo.
Por su parte, el Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, conocido como la ‘Capilla Sixtina de América’, ha sido reconocido por su extraordinario valor artístico e histórico como una de las máximas expresiones del barroco andino. Su puesta en valor fortalece el turismo cultural, religioso y beneficia directamente a la población del distrito y a los circuitos turísticos del sur.
Dichos reconocimientos no solo ponen en valor la riqueza histórica y cultural de la región cusqueña, sino que tienen un impacto social directo al impulsar el turismo sostenible, dinamizar la economía local y fortalecer el empleo de cientos de familias vinculadas a actividades como el comercio, la artesanía, el transporte, la gastronomía y los servicios turísticos.
Durante su intervención, el titular de la Gercetur Cusco, Rosendo Baca, destacó que la ‘Jerarquía 4’ representa una herramienta de inclusión y progreso para las comunidades. “Cada reconocimiento al patrimonio del Cusco se traduce en más oportunidades para nuestra gente, en especial para las comunidades que cuidan y viven de estos espacios históricos. El desarrollo turístico debe ir siempre de la mano con el bienestar social”, señaló.
Con los nuevos reconocimientos, la región Cusco suma cinco recursos turísticos con ‘Jerarquía 4’, al mismo nivel que la antigua ciudadela inca de Machu Picchu.