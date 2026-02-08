El patrimonio cultural de la Capital Histórica del Perú alcanza un nuevo hito histórico. El Parque Arqueológico de Sacsayhuamán y el Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas fueron reconocidos con la ‘Jerarquía 4’, la máxima distinción turística que otorga el Estado a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Cabe indicar que el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán ha sido distinguido por su valor excepcional como máxima expresión de la ingeniería y arquitectura inca, así como por su importancia espiritual, cultural y simbólica para el país. El referido sitio ancestral, escenario principal del Inti Raymi, constituye un eje fundamental de identidad y orgullo regional, además de ser un motor clave del turismo cultural y educativo.

Por su parte, el Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, conocido como la ‘Capilla Sixtina de América’, ha sido reconocido por su extraordinario valor artístico e histórico como una de las máximas expresiones del barroco andino. Su puesta en valor fortalece el turismo cultural, religioso y beneficia directamente a la población del distrito y a los circuitos turísticos del sur.

Dichos reconocimientos no solo ponen en valor la riqueza histórica y cultural de la región cusqueña, sino que tienen un impacto social directo al impulsar el turismo sostenible, dinamizar la economía local y fortalecer el empleo de cientos de familias vinculadas a actividades como el comercio, la artesanía, el transporte, la gastronomía y los servicios turísticos.

Durante su intervención, el titular de la Gercetur Cusco, Rosendo Baca, destacó que la ‘Jerarquía 4’ representa una herramienta de inclusión y progreso para las comunidades. “Cada reconocimiento al patrimonio del Cusco se traduce en más oportunidades para nuestra gente, en especial para las comunidades que cuidan y viven de estos espacios históricos. El desarrollo turístico debe ir siempre de la mano con el bienestar social”, señaló.