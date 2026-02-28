Cusco: se llevan 60 kilos de oro y más de S/ 6 millones y víctima no quiere sentar denuncia (VIDEO)

Recientemente en Cusco, tras un asalto y balacera, un empresario del rubro minero fue despojado de 60 kilos de oro y más de seis millones de soles, sin embargo hasta el momento la víctima no presenta denuncia alguna.

Para la Policía esto es altamente sospechoso e incluso obra en contra de una debida investigación policial a fin de dar con lo sustraido y atrapar a los delincuentes.

“Es importante para nosotros dar solidez a la investigación y que el agraviado formalice la denuncia correspondiente respecto a las especies robadas, lingotes de oro y dinero. Hemos conminado a la víctima, él ha dado sus primeras versiones en cuanto a la cantidad de oro y dinero, le hemos conminado a que haga su denuncia ante la Policía y Fiscalía, pero esto no ha pasado hasta el momento”, señaló el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco.

Luego mencionó que la víctima del asalto no tendría cómo demostrar la procedencia de todo lo robado, por ello no sentaría su denuncia hasta el momento. “No nos da mayores detalles, para formalizar una denuncia uno tiene que establecer la procedencia y la pre existencia tanto del oro como del dinero, se mantiene la hipótesis policial (que el oro es de procedencia ilegal), de ser así eso conllevaría a otro delito”.

Mientras tanto la Policía y Ministerio Público continúan sus indagaciones de oficio. Se supo que las autoridades habían dado con el paredero de dos sospechosos mas del hecho, mientras tanto, los dos civiles heridos en el atraco, un chofer de bus y un menor de edad, continúan en estado de observación en una clínica local.

Contexto previo

El hecho se registró la noche del último martes en la zona de Horacio Zevallos, perteneciente al distrito cusqueño de San Sebastián, donde la camioneta con placa de rodaje T7C-155, fue alcanzada por otras dos camionetas, de donde habrían descendido un promedio de 10 asaltantes portando armas de corto y largo alcance.

“Fue un salto y robo a un empresario dedicado a la minería, que habría retirado del banco tres millones 900 mil soles y 720 mil dólares, y habría acopiado 60 kilos de oro que fueron robados; lo interceptan utilizando dos camionetas, en un número de 10 a 12 delincuentes procedentes de Puno, Puerto Maldonado e Ica”, refirió el general de la Policía en Cusco.

También señaló que tras el hecho se activó un plan cerco, por el que se pudo capturar a tres presuntos integrantes de la banda de asaltantes, quienes fueron detenidos a bordo de uno de los vehículos que habría participado del atraco.

“Se pudo intervenir al dueño de una de las camionetas que participó en el hecho, a su pareja y una tercera detenida, todos de Puno; en un hotel habrían planificado el asalto y robo. Ya tenemos identificados a los otros integrantes de esta banda”, acotó.