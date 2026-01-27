El servicio de trenes turísticos y locales en las rutas Hidroeléctrica-Machu Picchu Pueblo y Ollantaytambo-Machu Picchu Pueblo opera con normalidad tras un huaico que afectó un tramo de la vía férrea.

Tras una ardua labor que consistió en retirar rocas, piedras y arena que cubrieron el kilómetro 114 en el sector conocido como Mandor, la empresa Ferrocarril Trasandino, concesionaria de la vía férrea, logró restablecer las operaciones. Perú Rail informó que desde las 17:00 horas del lunes 26 de enero se reanudaron los servicios, manteniéndose regulares desde la madrugada del martes 27, beneficiando a visitantes nacionales y extranjeros que buscan llegar a la Maravilla Mundial.

La Municipalidad Distrital de Machu Picchu destacó la respuesta inmediata y coordinada frente a la emergencia registrada en la Ruta Amazónica, zona impactada por las intensas precipitaciones.

Magnitud de los daños

El huaico afectó aproximadamente 100 metros de vía férrea con flujo de detritos y rocas sueltas de diversos tamaños, además de comprometer un puente ferroviario, lo que obligó a restringir temporalmente el tránsito peatonal. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni daños a viviendas.

🚨🌧️ Huaico en Mandor obliga al cierre total del acceso amazónico peatonal a Machu Picchu. 🚫 Tramo restringido: Hidroeléctrica – Machupicchu Pueblo, por daños en vía férrea, puentes y alto riesgo para usuarios.⚠️ Otra emergencia que evidencia la falta de prevención en la zona. pic.twitter.com/MJHHc7VokX — Cusco Post 🇵🇪 - Noticias del Cusco (@cuscopost) January 25, 2026

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), la Dirección de Cultura de Cusco y Ferrocarril Trasandino sobrevolaron la zona con drones para evaluar la situación. Determinaron un arrastre de aproximadamente 5.110,39 metros cúbicos de escombros.

El concesionario desplegó tres retroexcavadoras para realizar labores de limpieza, alineamiento y nivelación de rieles. Se ejecutaron ajustes de pernos en durmientes y limpieza integral con personal de campo. Una vez completada la rehabilitación del tramo, se autorizó la reanudación de las operaciones ferroviarias.

Atención a visitantes

Durante las tareas de limpieza, miembros del serenazgo, la Policía Nacional y personal de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) facilitaron el paso seguro de aproximadamente 200 turistas bajo estrictas medidas de protección.

La OGRD de Machu Picchu mantiene monitoreo constante de la zona afectada ante la posibilidad de nuevos eventos debido a las condiciones climáticas adversas. Las autoridades recomiendan a turistas y pobladores adoptar medidas preventivas mientras continúan las lluvias en la región.