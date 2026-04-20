La Contraloría General de la República detectó que funcionarios y servidores de la Red de Servicios de Salud Chumbivilcas (Cusco) omitieron presentar la rendición de cuentas por las asignaciones de viáticos para comisiones de servicio que recibieron entre los años 2018 y 2024.

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 001-2026-2-0675-AOP, que evaluó el periodo comprendido entre el 14 de agosto de 2018 y el 29 de octubre de 2024, se identificó que diez servidores, entre directivos y personal asistencial, mantienen pendientes de rendición un total de 85 planillas de viajes.

Las comisiones incluyen desplazamientos a ciudades como Lima, Cusco y Puno para participar en reuniones técnicas, gestiones presupuestales y capacitaciones, sin que a la fecha se haya acreditado el gasto o devuelto los montos no utilizados.

Esta situación ha generado un perjuicio económico directo a la entidad por el monto total de S/ 52 691 que afecta la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos destinados al sector Salud de la provincia.

Los hechos identificados contravienen lo previsto en el Decreto Supremo N° 007-2013-EF y las directivas internas de la red de salud, así como dispositivos que establecen el plazo máximo de diez días hábiles para presentar la rendición de cuentas una vez concluida la comisión.

Del mismo modo, contravino la prohibición de otorgamiento de nuevos viáticos a quienes tengan rendiciones pendientes. Sin embargo, las áreas de Tesorería, Recursos Humanos y Administración habrían permitido la asignación continua de fondos a los mismos servidores, ignorando las restricciones legales y el deber de probidad.

Adicionalmente, se señala en el informe que la entidad no realizó las acciones de cobro ni ejecutó las retenciones de planillas autorizadas por los propios comisionados para recuperar los fondos públicos.

Ante estos hallazgos, la Contraloría recomendó al titular de la Red de Servicios de Salud Chumbivilcas adoptar acciones administrativas y legales para deslindar responsabilidades y superar el hecho identificado con indicios de irregularidad.