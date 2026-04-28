El Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer de Cusco, logró una sentencia condenatoria contra el docente universitario G.A.H. por el delito de acoso sexual agravado por haberse llevado a cabo dentro de una relación educativa, en agravio de una estudiante de la facultad de Zootecnia de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco.

Después de llevarse a cabo el desarrollo del juicio oral, se logró sentenciar a tres años de cárcel efectiva al docente universitario, quien fue hallado responsable del acoso sexual a una estudiante universitaria, hecho realizado el 26 de junio de 2024 luego de asistir a las clases del curso de Alimentación animal y tecnología de carnes de la Unsaac, donde el docente realizó proposiciones y gestos obscenos, como “qué estaría dispuesta a hacer por el curso” y hasta si la estudiante podía enseñarle su busto.

Esta es la primera sentencia a pena carcelaria efectiva a un docente universitario, además se le impuso una pena de inhabilitación consistente en la incapacidad definitiva para ingresar o reingresar al servicio docente en toda la institución u organismo educativo y la prohibición de acercarse y/o comunicarse con la agraviada y sus familiares, se fijó como reparación civil la suma de cinco mil soles, que deberá cancelar a favor de la agraviada.