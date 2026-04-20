Un accidente de tránsito (despiste y vuelco con subsecuente muerte) se registró el día domingo 19 de abril de 2026, aproximadamente a las 17:00 horas, en el sector Tarapata, distrito de Maras, provincia de Urubamba – Cusco.

Tras la alerta del hecho, personal policial de la Comisaría de Maras acudió al lugar, donde constató que el vehículo siniestrado había quedado con graves daños materiales y sus ocupantes atrapados ya sin vida en su interior.

Víctimas identificadas

Como consecuencia del accidente, perdieron la vida tres ciudadanos identificados como Florentino Baltazar, Alí Puelles y Juana Arredondo. Los agentes del orden procedieron a custodiar la escena y realizar las coordinaciones necesarias para la recuperación de los cuerpos a cargo de los bomberos. Los restos fueron trasladados a la Morgue Central de Cusco para las diligencias de ley.

El hecho fue puesto en conocimiento del representante del Ministerio Público, disponiéndose el inicio de las investigaciones, a fin de determinar las causas y factores que originaron este lamentable suceso.