Un lamentable accidente de tránsito (despiste y vuelco) se registró la mañana del sábado 28 de febrero de 2026, al promediar las 10:40 horas, cuando el vehículo Station Wagon de placa de rodaje F6Y-649, que se dirigía desde la ciudad del Cusco con destino al Santuario del Señor de Huanca, sufrió un despiste por causas que son materia de investigación, precipitándose a las aguas del río Vilcanota, en el distrito de San Salvador, provincia de Calca.

Tras la alerta del hecho, efectivos policiales de la Comisaría de San Salvador se constituyeron al lugar, constatando que la unidad vehicular había sido arrastrada por la corriente del río.

De inmediato se activó un plan de operaciones de búsqueda, con la participación de personal PNP de Rescate, Carreteras, así como de las comisarías de Pisac, Calca y Urubamba y bomberos voluntarios.

Producto del accidente, se reportó la desaparición de cinco personas: Manuel Quispe (35), conductor del vehículo; Mariano Bolívar (80); Wilfredo Quispe (30); y los menores de iniciales J.F.Q.F. (05) y A.N.C.F. (11).

En la ribera del río Vilcanota se logró rescatar con vida a Lisbeth Farfán (28) y su menor hija de iniciales J.A.Q.F. (03), quienes fueron auxiliadas y trasladadas al Centro de Salud del distrito de San Salvador.

Como resultado de las labores de búsqueda efectuadas en distintos sectores del rio, personal policial logró recuperar tres cuerpos, los cuales se encuentran en proceso de identificación.

Las acciones de búsqueda y rescate continúan en la zona, intensificándose los esfuerzos para ubicar a las personas que aún se encuentran desaparecidas.