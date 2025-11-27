La práctica de deportes de aventura es habitual entre los turistas nacionales y extranjeros que llegan hasta la ciudad de Cusco, sin embargo, salir al aire libre en época de lluvias es algo que las autoridades han solicitado evitar debido a la caída de rayos en distintas zonas.

Uno de estos fenómenos acabó con la vida de un turista extranjero, dejando a su compañero herido y a una tercera persona más con lesiones de consideración.

El hecho ocurrió la tarde del último miércoles en inmediaciones del abra Ocoruro, perteneciente al sector de Chimpahuaylla en la provincia de Paruro, donde un grupo de visitantes realizaba dowhill en bicicletas.

Es en el lugar el grupo habría soportado hasta dos descargas de rayo, siendo un turista de 37 años quien llevó la peor parte, perdiendo la vida en el sitio.

Posteriormente, la Policía pudo rescatar a la persona identificada como James Fernández (41) ciudadano estadounidense que resultó gravemente afectado, quien fue evacuado de emergencia junto a una tercera persona que sería natural de Perú.

“El herido fue evacuado al Hospital Regional del Cusco, donde permanece en observación con el siguiente diagnóstico médico, fractura vertebromedular cervical y quemaduras eléctricas. Durante la intervención, personal policial constató también la presencia de un varón no identificado, quien se encontraba sin signos vitales y tendido junto a una bicicleta color celeste. El cuerpo presentaba vestimenta deportiva y equipamiento utilizado para ciclismo de montaña”, citaron desde la Policía.

El lamentable hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, y personal policial de la Comisaría de Yaurisque, que continúa las diligencias correspondientes conforme a ley.