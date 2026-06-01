Un grupo de estudiantes universitarios de Cusco ha creado Du.Math, un videojuego educativo de acción y aventura que invita a los jugadores a resolver problemas en tiempo real mientras enfrentan enemigos y superan obstáculos.

Desarrollado con el motor de videojuegos Godot en su versión 4.4, Aseprite para el diseño estético y Ableton para la sonorización del videojuego, Du.Math le permite a los escolares pasar por tres niveles del juego, a través de los cuales refuerzan o aprenden temas como sumas, restas, múltiplos o divisores. Superados los tres niveles, llegan al nivel del jefe que es representado por Pitágoras, en donde ponen a prueba todo lo aprendido en los niveles ya superados.

Du.Math, nombre que resulta de la combinación de Doom (nombre del legendario videojuego de 1993) abreviado a “Du” y “Math” haciendo referencia al campo de las matemáticas, fue creado por Carlos Loaiza, Ali Astete, Alfredo Uman, Brayan Chauca y Eduardo Cussi, estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Continental, en el marco del programa Fellowship, que promueve el desarrollo de soluciones de este tipo.

“En nuestro país, donde la desmotivación escolar y los bajos niveles de comprensión en matemáticas son un desafío constante, Du. Math aspira a consolidar esta nueva cultura de aprendizaje digital, donde la tecnología no reemplace al docente, sino que lo potencie, fomentando la creatividad, la colaboración y el pensamiento lógico en los más jóvenes”, sostuvo Carlos Loaiza.

La primera versión de Du.Math es compatible solo en computadoras (PC o laptops). Se puede descargar gratuitamente desde itch.io, y también se ha publicado una versión para jugar directamente desde una pestaña en Google.

¿Quiénes validaron Du.Math?

Fueron escolares del cuarto al sexto grado de primaria de las instituciones educativas Newton y Guadalupe de la ciudad del Cusco los que pusieron a prueba los retos del videojuego.

“Antes de que jugaran, respondieron una prueba de entrada de matemáticas”, recuerda Loaiza. “Después de jugar, volvieron a responder un examen algo más complejo que el primero y los resultados fueron alentadores. Algunos salones pasaron de un promedio general de 7.25 antes de iniciar el juego a uno de 9.35 al terminarlo; igual otro grado pasó de 6 a 13.38, por mencionar algunos casos”, refiere.

Según sus creadores, Du.Math tomó aproximadamente cuatro meses en desarrollar su primera versión y ya están pensando empezar la segunda versión. Además, están próximos a iniciar Du.Quim, videojuego vinculado a la química.