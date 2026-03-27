El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Cusco, logró que el Juzgado Transitorio Especializado de Apurímac, declare fundada la demanda de extinción de dominio sobre un inmueble ubicado en la Avenida Centenario, del distrito, provincia y departamento de Cusco. La resolución judicial determina que el derecho de propiedad de Daniel Miranda sobre el bien queda extinguido, pasando la titularidad al Estado Peruano.

La investigación fiscal acreditó que el predio fue utilizado como instrumento para la actividad ilícita de favorecimiento a la prostitución. Durante una intervención policial, se descubrió que el local, que operaba bajo la fachada del bar ’707′ o ‘Mala Fama Club’, albergaba a mujeres, incluyendo a una menor de 13 años, que eran captadas por redes sociales para brindar servicios sexuales bajo un sistema de cobro de comisiones y fichaje gestionado por terceros.

Los fundamentos de la sentencia resaltan que el inmueble fue instrumentalizado de manera sistemática, contando con ambientes acondicionados en el segundo nivel para la actividad ilícita. Asimismo, se determinó que el propietario no logró acreditar una ‘buena fe cualificada’, al no demostrar un comportamiento suficientemente diligente y prudente en la supervisión del uso que su arrendataria daba al bien, permitiendo así que este se destinara a fines contrarios al orden público.

“Con esta decisión, el Ministerio Público reafirma su compromiso en la lucha contra las economías ilícitas y la criminalidad organizada, utilizando la extinción de dominio como una herramienta eficaz para recuperar bienes obtenidos o utilizados en hechos delictivos. El inmueble que se encuentra valuado en 186 mil 373 soles, será administrado por el Programa Nacional de Bienes Incautados conforme a los procedimientos establecidos por ley”, citó la fiscal adjunta provincial Joana Zuñiga.