Lo que empezó como admiración por una banda global hoy se traduce en acción ambiental en uno de los lugares más emblemáticos del planeta.

El club de fans de BTS en Perú se ha sumado a la campaña ‘Un millón de árboles para el Santuario Histórico de Machu Picchu’, una iniciativa liderada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, que busca restaurar ecosistemas degradados mediante la siembra de especies nativas.

Durante el lanzamiento de la campaña en Choquelluska, en Cusco, la presencia de la comunidad Army llamó la atención: la conservación ambiental se vinculó con una de las comunidades digitales más activas del mundo.

“Hoy estamos viendo cómo nuevos actores se suman a la conservación. Esta campaña abre la posibilidad de que cualquier persona, desde cualquier lugar, pueda contribuir con la conservación del Santuario Histórico de Machu Picchu”, señaló José Nieto, presidente ejecutivo del Sernanp.

“BTS es una banda que ha demostrado un compromiso con el cuidado del ambiente, desde el uso de materiales reciclables en sus producciones hasta su participación en iniciativas globales. Como comunidad Army en Perú, queremos llevar ese mensaje a la acción. Por eso nos sumamos a esta campaña para contribuir a la conservación del Santuario Histórico de Machu Picchu y demostrar que juntos podemos generar un impacto positivo”, afirmó Dayana Córdova, representante de BTS Perú.

La campaña busca recuperar áreas afectadas por incendios forestales y degradación del suelo mediante la plantación de especies como queñua, chachacomo y aliso, claves para la captación de agua y la restauración de hábitats.

“Machu Picchu enfrenta hoy desafíos vinculados al cambio climático y a la creciente presión sobre sus ecosistemas. En este contexto, iniciativas que movilicen a la ciudadanía, especialmente a las nuevas generaciones, se vuelven estratégicas”, acotó el representante de Sernanp.