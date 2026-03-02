A través de un comunicado, la empresa Cálidda confirmó que el Ministerio de Energía y Minas dispuso una declaratoria de emergencia para que la Transportadora de Gas del Perú (TGP) realice las gestiones correspondientes en atención a la fuga detectada en un ducto de Camisea. Medida incluye la suspensión del transporte y el racionamiento del servicio.

En un comunicado del Ministerio de Energía y Minas, se informó que, ante la detección de una fuga de gas acompañada de una deflagración en la estación de válvulas ubicadas en el kilómetro 43 (KP 43) del eje energético ubicado en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, departamento de Cusco, se activaron los protocolos establecidos en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La empresa operadora TGP activó su plan de respuesta de emergencia, procediendo al cierre inmediato de válvulas y al aislamiento del tramo comprometido. Asimismo, se dispuso la suspensión temporal del transporte de líquidos de gas natural (LGN) y la interrupción de la inyección de gas natural (GN) en el punto de recepción del Sistema de Transporte, como medida preventiva.

EMERGENCIA CONTROLADA

En una última comunicación del 2 de merzo, la empresa TGP confirmó que la emergencia fue controlada por el equipo técnico desplegado en la zona y se vienen realizando las acciones correspondientes para determinar la causa raíz del incidente.

“Es importante resaltar que no existen comunidades a menos de 16 kilómetros del lugar del incidente, por lo que no se ha generado afectación alguna a la población. Como medida de seguridad, resulta inevitable paralizar el servicio de transporte de gas en el tramo afectado para aislar la zona, analizar el estado de la infraestructura e iniciar las actividades para la recuperación del servicio”, cita la comunicación.

También señalan que el suministro de gas se mantiene parcialmente activo, priorizándose —en línea con la resolución de declaratoria de emergencia del Ministerio de Energía y Minas— el abastecimiento del mercado local a fin de atender a las familias, comercios y garantizar los servicios esenciales.

Mientras tanto y de manera simultánea, se aplicarán restricciones temporales a los usuarios industriales y eléctricos, mientras se ejecutan los trabajos necesarios para superar de forma segura y definitiva la contingencia registrada el día de ayer.

“TGP lamenta profundamente el impacto que esta situación genera y está haciendo sus mayores esfuerzos para normalizar el Sistema de Transporte en el menor plazo posible, bajo las condiciones de seguridad y confiabilidad. Finalmente, TGP desea informar que las causas del incidente son materia de investigación y que se encuentra a disposición de las autoridades pertinentes para atender cualquier solicitud de información”.