Según el Decreto Supremo N° 003-2026-PCM, se declara estado de emergencia en distritos y provincias del Cusco por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, las mismas que también afectan distintos parques y sitios arqueológicos.

Frente a la afectación a estos lugares culturales y turísticos, desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informaron sobre la activación de una alerta permanente en parques, zonas y sitios arqueológicos de la región, como medida preventiva frente al peligro inminente por las intensas precipitaciones pluviales.

Esta disposición tendría como finalidad prevenir situaciones de riesgo que puedan comprometer la seguridad de los visitantes y la integridad del patrimonio cultural, por lo que se ha dispuesto que el personal de vigilancia, conservación, profesionales y especialistas permanezcan en estado de vigilancia activa y permanente durante la presente temporada de lluvias.

La institución precisó que, tras culminar las labores preventivas ejecutadas al cierre del año 2025 principalmente en cabeceras de muros y sistemas de drenaje, se han reforzado las acciones de monitoreo técnico y respuesta inmediata ante cualquier emergencia que pudiera producirse a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales.

Al respecto, el director ejecutivo de Cultura Cusco, Diego Pajares, señaló que, si bien las labores de conservación y vigilancia del patrimonio son permanentes, las actuales condiciones climáticas exigen una respuesta más preventiva y articulada, motivo por el cual se ha determinado declarar el estado de alerta máxima en los principales parques arqueológicos de la región.

Entre los sitios comprendidos en esta medida se encuentran Machu Picchu, Choquequirao, Sacsayhuamán, Pisaq, Chinchero, Ollantaytambo, Moray, Pikillaqta, Tipon, Raqchi, entre otros, manteniéndose la alerta de manera oficial hasta fines de marzo de 2026, periodo crítico de la temporada de lluvias.

“Llamamos a la ciudadanía, guías de turismo y visitantes nacionales y extranjeros a coadyuvar en la protección del patrimonio cultural, reportando de forma inmediata cualquier afectación o situación de riesgo que se detecte, durante esta temporada, haciendo uso de los canales respectivos. Esta colaboración permitirá ejecutar intervenciones inmediatas y oportunas para salvaguardar la herencia cultural de las distintas provincias del Cusco durante el periodo de lluvias”, citaron desde la institución.