En un operativo sorpresa, que movilizó a más de 20 efectivos del orden y 10 unidades de la Policía en la provincia cusqueña de La Convención, las autoridades lograron decomisar un gran cargamento de droga, cuyo destino final sería el mercado extranjero.

La operación se registró en el centro poblado Corazón del Valle, perteneciente al distrito de Pichari, donde personal del Frente Policial Vraem, en coordinación con la Dirección Antidrogas, logró la desarticulación de la organización criminal ‘Los Varones del Mantaro’, integrada por cuatro personas (entre ellas, un menor de edad).

Durante la intervención se incautaron 13 sacos de polietileno color verde que contenían 400 paquetes tipo ladrillo con presunto alcaloide de cocaína, un fusil Galil calibre 7.62×51 mm, dos cacerinas abastecidas, 92 municiones calibre 5.56×45 mm, además de una camioneta Toyota Hilux y un vehículo motocarga.

El operativo se ejecutó con la participación de 26 efectivos policiales y 10 unidades móviles, contando con el conocimiento del fiscal Víctor Luna, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.

La prueba de orientación química aplicada al material incautado arrojó resultado positivo para alcaloide de cocaína con un peso total de 377 kilogramos de estupefacientes.

Desde la Policía indicaron que esta droga tenía como destino final el mercado extranjero, donde el kilo de droga, que en su lugar de producción Vream, cuesta 1 500 dólares el kilo, en Estados Unidos puede llegar a costar hasta 40 mil dólares el kilo y en mercados como el asiático, cada kilo tendría un valor de 140 mil dólares.