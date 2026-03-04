Luego de la fuga y deflagración de gas en el ducto que traslada este elemento desde Camisea en la selva de Cusco, salieron las primeras voces a denunciar una presunta afectación a la población local, pese a que en un primer término se conoció que no hubo mayores daños a la población, ya que el asentamiento humano más cercano al Kilómetro 43 del ducto, donde ocurrió el incidente, se hallaba a 16 kilómetros de distancia del mismo.

Abraham Taracaya, teniente gobernador del asentamiento rural Itaparay, en el distrito de Megantoni (La Convención), refirió que sus pobladores han resultado afectados por la inhalación de gas, asegurando que la flora y fauna también resultó dañada tras el incidente.

“Como teniente gobernador del asentamiento, he presentado mis quejas hacia la empresa por la salud de la población. He canalizado mi queja al subprefecto para que emita mi solicutud a la empresa, y que esclarezca y que haya una respuesta inmediata, en mi asentamiento son 60 familias que han sido afectadas por la inhalación de gas, el día de la ruptura y al día siguiente, no se ha aparecido la empresa, debió ingresar con médicos a la zona, despues ya aparecieron”, señaló.

También refiere que al momento su población ya está más ‘tranquila’, sin embargo hasta el último lunes refiere que presentaban dolor en la garganta y otros síntomas, “todo el bosque ha sido contaminado con el gas, estamos hablando de la reserva de Megantoni que es patrimonio nacional. Por la presión de las redes sociales recién respondieron, ha llegado la municipalidad de Megantoni y han atendido con profesionales de la zona, los representantes de ellos ya han venido a comunicarse con nuestras autoridades”.

Luego señaló que en el documento presentado exigen a la empresa transportadora de gas que emita un informe detallado acerca del desequilibrio en el medio ambiente ocurrido tras la fuga de gas, asegurando que la flora y fauna ha sido dañadas.

“Se está quedando hacer una mesa de diálogo en el sitio, es lo solicitado, no en Lima, es viable reunirse en el lugar, la empresa tiene helicópteros, tiene vuelos, de no llevarse a cabo una reunión se va a quedar qué acciones de protesta se van a ejecutar. La empresa debe dar los informes técnicos”, ultimó.

Mientras tanto, desde la Transportadora de Gas del Perú (TGP) señalaron que ya movilizan maquinaria y equipos para reparar el ducto de Camisea, en una zona de difícil acceso y fuertes lluvias. Remarcan que no escatiman recursos para reponer el servicio de gas antes de 14 días, pero alerta que el clima adverso podría generar contingencias para el cumplimiento de dicho plazo.