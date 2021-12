La última comunidad de Chumbivilcas (Cusco) que se hallaba bloqueando el Corredor Minero del Sur, accedió al diálogo, y decidió desbloquear la vía este jueves 23 de diciembre en horas de la tarde.

Luego de que las demás comunidades de Chumbivilcas, acordaran desbloquear esta carretera, usada para el transporte de minerales, únicamente la comunidad de Collana se mantenía en su posición de bloqueo, esperando sostener una reunión este jueves por la mañana con sus comuneros, para ver si aceptaban o no la propuesta de la premier Mirtha Vásquez, quien los llamó al diálogo sin acciones de presión como bloqueos.

Daniel Colque, presidente de la comunidad campesina de Collana, señaló a Correo que ellos (los dirigentes) no podían tomar la decisión de desbloquear la vía sin realizar una consulta a todos sus comuneros en una asamblea.

“Nosotros no queremos desbloquear la vía pero hemos quedado en que vamos a consultar las bases (...) Podríamos dar una tregua y desbloquear el corredor para que el Estado no diga que no queremos conversar, pero la respuesta la daremos el día jueves, deben entender que estamos en zonas lejanas y llegar ahí toma tiempo”, refirió en la víspera.

REINICIO NO SERÁ INMEDIATO.

Mientras tanto desde MMG Las Bambas confirmaron que la vía se despejó en su integridad en los puntos bloqueados en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, sin embargo refieren que esto no significa un tránsito inmediato de camiones con mineral o trabajadores.

Explicaron que este tipo de operaciones toman su su tiempo, ya que el campamento ha entrado en una fase de cese de operaciones, y para lograr reestablecer sus funciones se necesita de mucho personal, que ahora no está en la mina.

“En la mina ahora sólo se encuentra personal crítico, que trabaja en funciones específicas, la mayoría de los trabajadores están desmovilizados , esto demorará el proceso de reanudación de actividades, que no será inmediato”, señalaron.

De otro lado, Claudio Cáceres, gerente de Asuntos Legales de MMG Las Bambas acotó que para retomar sus actividades mineras primero tienen que confirmar que existan las condiciones para un reinicio sostenido de sus operaciones.

“Tenemos cinco años de operación y más de un año de bloqueos, por lo que lo importante acá es asegurar la sostenibilidad de nuestras operaciones. MMG, que es nuestra casa matriz, tiene intención de seguir apostando, invirtiendo en el país, pero evidentemente tiene que ser en el marco de una estabilidad y una sostenibilidad” , finalizó.

DATO:

- El 20 de noviembre pasado pobladores de Chumbivilcas en Cusco, retomaron el bloqueo del Corredor Minero del Sur, exigiendo ser incluidos en la cadena de valor y prestación de servicios a MMG Las Bambas, por ejemplo piden participar con sus camionetas y camiones en el transporte de mineral, así como ser contratados para servicios de mantenimiento y riego de la vía.