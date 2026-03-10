Frente a la especulación por el desabastecimiento de gasolinas y diesel, desde Osinergmin Cusco realizaron un operativo sorpresa en la planta de PetroPerú, donde señalaron, toda la distribución se da de manera regular.

De esta manera, el jefe zonal en Cusco de Osinergmin, Ignacio Martínez, señaló que sí existe abastecimiento de combustible en la planta de Petroperú, lo que garantiza la distribución de este elemento a los grifos que operan con las cadenas Petroperú, Repsol y Primax.

La verificación fue realizada por representantes de Osinergmin, Indecopi, la Defensoría del Pueblo y la Prefectura, tras los anuncios de un posible incremento en el precio de los pasajes del transporte urbano.

Sin embargo, la prefecta regional de Cusco, Grethel Pino, señaló que podría existir especulación en los precios del combustible en algunos establecimientos y solicitó la intervención del Ministerio Público para investigar el caso.

De otro lado, decenas de transportistas ya elevaron el costo de los pasajes urbanos e interurbanos, acusando un alza de combustible, refirieron incluso que varias empresas han reducido sus flotas debido a la escasez de este recurso.

Mientras tanto, desde la Federación Universitaria de Cusco han mostrado rechazo al alza de pasajes y acaparamiento de combustible y gas en la Ciudad Imperial. Refieren que la modificación de tarifas no se puede dar sin un sustento técnico, no descartan impulsar marchas o protestas por el tema.