La Contraloría General de la República informó que en diez municipalidades del Cusco (una provincial y nueve distritales) se detectó un irregular incremento y pago de dieta a favor de los regidores, lo que ocasionó pagos excesivos por un total de S/ 295 007 que incumple lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 e infringieron los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el caso de la Municipalidad Provincial de Calca, el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 17601-2025-CG/GRCU-AOP evidenció que hasta marzo de 2025 cada regidor edil percibía S/ 877.50 como dieta por cada sesión de Concejo Municipal al que asistía, lo que significaba un gasto mensual total de S/ 15 795. Sin embargo, entre abril y agosto de 2025 se realizó el pago de dietas inobservando lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público, por el total de S/ 107 055, es decir un pago en exceso de S/ 43 875 respecto a lo que correspondía (S/ 63 180).

Lo mismo ocurrió en la Municipalidad Distrital (MD) de Santiago, donde el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 17642-2025-CG/GRCU-AOP reveló que desde la segunda sesión de marzo hasta setiembre de 2025 se incrementó el monto a pagar a los regidores por concepto de dietas, reflejándose un monto en exceso de S/ 84 442.72 respecto, ya que se pagó un total de S/ 204 562 cuando correspondía un monto de S/ 120 120.

El Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 25725-2025-CG señala que la MD de Acopia pagó un excedente de S/ 3030 en las dietas correspondientes a abril del 2025. Mientras que en la MD de Pisac, según el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 23203-2025-CG/GRCU-AOP, se pagó un monto excesivo de S/ 13 284 por el concepto de dietas para regidores durante los meses de abril a junio del año pasado.

Otros casos de pagos excesivos por concepto de dietas para regidores se detectaron en la MD de Andahuaylillas (AOP n.° 25723-2025-CG/GRCU-AOP) por un valor de S/ 15 360 entre los meses de abril y junio 2025; en la MD de Cusipata (AOP n.° 23204-2025-CG/GRCU-AOP) por S/ 19 591.50 de abril a agosto 2025; en la MD de Marcapata (AOP n.° 23202-2025-CG/GRCU-AOP) por S/ 7080 entre abril y mayo 2025; y en la MD de Lucre (AOP n.° 25724-2025-CG/GRCU-AOP) por S/ 22 158.90 entre abril y setiembre.

Asimismo, el informe de AOP n.° 25726-2025-CG/GRCU-AOP revela que en la MD de Kimbiri se pagó un monto excesivo de S/ 17 334.90 por dietas pagadas a regidores entre los mes de abril a junio 2025 y el informe de AOP n.° 017-2025-2-1627-AOP evidenció la suma de S/ 68 850 como pago excesivo de dietas en la MD de San Jerónimo.

Los informes de control, emitidos por la Gerencia Regional de Control de Cusco, señalan que la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas puso de conocimiento de los gobiernos locales que la Ley n.° 32269 que modificó la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972), no establece ninguna exoneración de la prohibición de incremento de ingresos de los servidores públicos establecida en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 para el reajuste del monto de las dietas de los regidores, actualmente vigente.

La Contraloría recomendó a los titulares de las diez municipalidades adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias para superar los hechos con indicio de irregularidad revelados en los informes de Acción de Oficio Posterior y de ser el caso, disponer el deslinde de las responsabilidades.