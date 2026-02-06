El Día de los Compadres es una celebración tradicional en la región Cusco y en varios puntos delpaís, que marca el inicio de las festividades de Carnaval. Este día, generalmente celebrado el jueves anterior al domingo de Carnaval, es un homenaje a la relación de amistad y compadrazgo entre los hombres de la comunidad.

El significado del Día de los Compadres radica en el fortalecimiento de los lazos de camaradería y apoyo mutuo entre amigos y compadres. Cabe resltar que el término ‘compadre’ se comprende también como amigo, vecino, colega, etc.

Durante esta festividad es costumbre que los compadres intercambien regalos simbólicos, como canastas de frutas, panes o bebidas tradicionales, también se organizan banquetes donde se comparten comidas típicas y se disfruta de bebidas locales como la chicha, todo generalmente ofrecido por las comadres, quienes esperarán un trato igual en su día.

La música tradicional y los bailes folklóricos son una parte esencial de la celebración, con grupos locales tocando instrumentos andinos. Además de las actividades mencionadas, en el Día de los Compadres se suelen realizar concursos de disfraces y competencias deportivas para promover la integración y el espíritu festivo entre los participantes.

LOS CARNAVALES CUSQUEÑOS

Los Carnavales en Cusco son una expresión vibrante de la cultura andina, caracterizada por su colorido y alegría. Esta fiesta se celebra con gran entusiasmo y es una oportunidad para que los cusqueños muestren su rica herencia cultural.

Entre los elementos destacados en los Carnavales tenemos desfiles y comparsas, por los que las calles de Cusco se llenan de música y color, donde los participantes se visten con trajes coloridos y realizan danzas tradicionales.

Es común que durante los carnavales se juegue con agua, talcos y pinturas de colores, en una expresión de alegría y celebración. También la comida juega un papel fundamental, con platos especiales como el lechón, el cuy y el rocoto relleno siendo preparados y compartidos.

Los carnavales son una ocasión para la unión y la integración de la comunidad, donde personas de todas las edades participan y disfrutan de las actividades, incluso los turistas son integrados a las celebraciones.

IMPORTANCIA CULTURAL

Para los cusqueños, estas festividades no solo son eventos de diversión, sino también una forma de preservar y transmitir tradiciones ancestrales. El Día de los Compadres y los Carnavales reflejan la riqueza cultural del Cusco, resaltando su identidad y fortaleciendo los lazos sociales entre sus habitantes.

Estos Carnavales también atraen a numerosos turistas, quienes se unen a las celebraciones, enriqueciendo la experiencia cultural y contribuyendo a la economía local. La participación de visitantes de diversas partes del mundo realza la visibilidad internacional de estas festividades.

De esta manera, según al calendario tradicional y de celebraciones en Cusco, durante todo febrero se vivirán los Carnavales, que iniciaron con el Día de los Compadres y luego de una semana seguirá el Día de las Comadres.