El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Cusco, logró una sentencia de cadena perpetua en contra de L.H.LL.(42) padre de una menor de 13 años, víctima del delito de violación sexual.

Después de la investigación y en juicio oral, se acreditó que el sentenciado abusó sexualmente de su menor hija, desde cuando ésta contaba con 13 años de edad y cursaba el primero de secundaria, la primera vez que la ultrajó transcurría el año 2023.

En esa oportunidad la menor no contó lo sucedido, ya que tenía miedo que el acusado cumpla las amenazas y le haga daño a su madre y hermanos; sin embargo este terrible hecho, se repitió más de 10 veces y en diferentes lugares de su domicilio.

En mayo del 2025, la víctima le cuenta lo ocurrido a su amiga, con quien acuden a las psicólogas de su colegio, para luego presentar la denuncia ante la Divincri que puso en conocimiento del Ministerio Público, que asumió la dirección de la investigación y posterior proceso judicial, hasta conseguir que el Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Violencia en contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, ordene la cadena perpetua para el padre de la menor y el pago de 10 mil soles por reparación civil.