Pese a que habían indicios de presuntos desórdenes mentales en el caso de una madre que atacó y decapitó a su hijo en Cusco, las autoridades de justicia se apegaron a la ley y declararon fundado el requerimiento de prisión preventiva en su contra, enviándola nueve meses a prisión mientras continúan las investigaciones.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Urcos, declaró fundado el pedido de internamiento preventivo formulado por el Ministerio Público, por el plazo de nueve meses, contra Yolanda Cañihua (43) por la presunta comisión del delito de parricidio agravado con ferocidad y alevosía en agravio de su hijo de 18 años.

El internamiento se hará efectivo en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres del Cusco, mientras se realizan las diligencias de ley. Posteriormente, el órgano jurisdiccional podrá imponer la medida de seguridad correspondiente, la cual, por la gravedad del delito, no sería menor de 25 años.

Como se recuerda, el hecho ocurrió el pasado 24 de enero cuando la investigada reportó el deceso de su hijo tras acudir a la comisaría del distrito de Quiquijana, provincia de Quispicanchi. Posterior al hecho, esta fue detenida tras haber declarado el presunto parricidio.

LAMENTABLE

“Ya no lo soporto, me hace renegar, a mi hijo no le dan nada, lo han hecho volver sordo, epiléptico, tiene ataques (...) Lo maté porque es sordito, mudo, infértil, me da pena”, refirió la mujer tras su captura.

Luego mencionó que su hijo estaba internado en una institución mental en Lima, sin embargo recientemente lo habrían llevado a Cusco debido a que se escapó y lo hallaron alimentándose de desperdicios en un basural.

“Ya la madre ha sido intervenida parece que tiene trastornos psicológicos y mentales, ella acepta haber cometido este crimen para que no sufra su hijo, vamos a realizar los exámenes correspondientes para ver qué tan enferma está (...) Es lamentable, son personas que viven aisladas y en extrema pobreza”, refirió el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco.