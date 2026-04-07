Dos turistas extranjeros resultaron heridos luego del despiste de una van turística ocurrido la mañana del lunes 6 de abril en la vía Checacupe-Pitumarca, que conduce a la montaña de colores Vinicunca, en la provincia de Canchis, región Cusco, según informó Andina.

El hecho fue confirmado por la Región Policial Cusco, cuyos agentes acudieron al lugar tras recibir la alerta del accidente.

Vehículo impactó contra caseta de seguridad

Según el reporte de la comisaría de Pitumarca, una van de transporte turístico se despistó y chocó a la altura del ingreso al distrito de Pitumarca, por causas que aún son materia de investigación.

El vehículo, de placa X5T-063, perteneciente a la empresa de turismo Andean Highlights Perú, impactó contra una caseta de seguridad ciudadana cuando se dirigía hacia la zona turística de Vinicunca.

Tras el accidente, los agentes policiales constataron daños materiales en la estructura y procedieron a brindar auxilio inmediato a los ocupantes del vehículo.

Turistas fueron trasladados a centro de salud

Los turistas que resultaron heridos fueron identificados como Corinna G. (30), de nacionalidad alemana, y Fernando Q. (75), de nacionalidad brasileña.

Ambos fueron trasladados al centro de salud de Pitumarca, donde el personal médico les diagnosticó traumatismo encéfalo craneano leve, según informaron las autoridades.

En tanto, el conductor del vehículo fue intervenido por la Policía Nacional y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Policía y Ministerio Público investigan causas

Las autoridades informaron que continúan las diligencias para determinar las causas exactas del accidente, con conocimiento del Ministerio Público.

La vía Checacupe-Pitumarca es una de las rutas utilizadas diariamente por vehículos turísticos que transportan visitantes hacia la montaña Vinicunca, uno de los principales destinos turísticos del Cusco.