En setiembre del año pasado los pobladores de Tuntuma y Qollana en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), bloquearon junto a otras comunidades, varios tramos de la vía conocida como el Corredor Minero del Sur, acusando a la empresa minera MMG Las Bambas, sobre una serie de supuestos incumplimientos. Hoy, más de un año después, estos pobladores vuelven a bloquear la vía, señalando que sus demandas aún no fueron atendidas.

Es así que desde el sábado pasado cientos de moradores de estas comunidades, pertenecientes al distrito de Velille, se apostaron en la vía nacional, bloqueando el paso de los camiones encapsulados que transportan mineral proveniente de las regiones Cusco y Apurímac, hasta la región Arequipa.

El último martes, luego de una reunión entre los dirigentes locales, pobladores, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas y de la empresa minera, se acordó que este jueves 22 se volverían a reunir, sin embargo los manifestantes se negaron a deponer la toma del corredor minero.

Hasta el momento la vía se halla bloqueada en cuatro puntos: Chaychapampa, Toccopampa, Mirador de Velille y Tres Vados. Los pobladores exigieron la presencia del premier Walter Matos y de los titulares de las carteras de Medio Ambiente, Energía y Minas y Transportes a fin de iniciar el diálogo.

Ubaldo Rimache, dirigente de Tuntuma, señaló que además requieren la presencia de los representantes del Senace y Ana, ya que realizaron estudios medioambientales y de contaminación de suelos hace ocho meses, y que hasta el momento no dan cuanta sobre los resultados.

“Queremos saber si hay contaminación o no, si ha subido el nivel. Nosotros no depondremos nuestra medida de protesta por ser justa, muchos años nos ha engañado la minera y no lo vamos a permitir más”, refirió.

Según el reclamo de los moradores, la empresa se comprometió a realizar una obra por año en Velille y no ha cumplido hasta el momento, además reclaman por la declaratoria de vía nacional al Corredor Minero del Sur, señalando que la resolución fue inconsulta y atentatoria contra su propiedad y sus derechos.