Las Elecciones Generales 2026 se llevan a cabo hoy, 12 de abril, en distintos puntos del país, y en Cusco, la sexta región con más electores, la instalación de mesas de sufragio aún no se completa.

Esta información fue confirmada por Óscar Luque, representante de la Defensoría del Pueblo Cusco, institución que coordina el desarrollo de las elecciones en todas las provincias de la región.

“Hasta el momento se ha instalado un 90% de las mesas de sufragio, nosotros tenemos representantes en la 13 provincias de Cusco y es lo que nos reportan. Tenemos hasta el medio día para que se instale un 100%”, refirió.

También citó que de momento no se registra ningún tipo de incoveniente en la fiesta electoral, mencionó que su institución trabaja de la mano con la Onpe, Odpe, Jurado Nacional de Elecciones, Policía y demás entes del Estado.

En Cusco se ha reportado la presencia de material electoral y de propaganda cerca a los lugares de votación, las autoridades de orden están verificando ello en distintos puntos.