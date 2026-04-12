Pese a que la normativa infiere que no debería haber propaganda electoral a menos de 100 metros de los locales de votación, en Cusco se hizo caso omiso en algunos lugares.

El hecho fue confirmado por Mónica Merma, representante del Ministerio Público en Cusco, quien refirió que han recibido denuncias, sobre todo, en la Ciudad Imperial.

“Estamos investigando. Nos han comunicado sobre ‘mosquitos’ cerca a la avenida Universitaria y también panfletos en uno de los puentes de avenida La Cultura, ya hemos mandado personal a estos lugares”, señaló.

También citó que para las 10:00 horas ya se había instalado el 100 % de mesas de sufragio en el colegio Inca Garcilaso de La Vega, (52 mesas) y la Universidad San Antonio Abad del Cusco (100 mesas), que son los locales de votación más grandes de Cusco.

“Además de eso no se han reportado mayores incidencias en los locales de votación en Cusco, de momento todo va en orden y de acuerdo a lo planeado, de tener algún hecho punible se accionafá cómo corresponde”, acotó la abogada.

La primera mesa de sufragio se instaló a las 06:14 horas en el Colegio Inca Garcilaso de La Vega en la ciudad de Cusco. Hasta las 10:00 horas se había pasado el 90 % de mesas instaladas en toda la región imperial.