En el marco de las Elecciones Generales 2026, la Onpe instaló seis Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales - Odpe en la región Cusco, como parte de una estrategia de descentralización operativa para la organización de los comicios del 12 de abril de 2026.

Se trata de las Odpe de Cusco, Urubamba, Canchis, Espinar, Quispicanchi y La Convención, las cuales ya iniciaron funciones en sus jurisdicciones. Estas oficinas tendrán a su cargo la conducción del proceso electoral que permitirá a la ciudadanía elegir al presidente y vicepresidentes de la República, senadores y diputados, así como a los representantes ante el Parlamento Andino.

Las Odpe son de carácter temporal, cumplen funciones esenciales como el sorteo y capacitación de los miembros de mesa, la determinación de locales y mesas de votación, la distribución del material electoral, la difusión permanente de información electoral a la ciudadanía, entre otros.

Además, coordinan acciones de seguridad con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para el resguardo y traslado del material electoral durante la jornada.

Según el Padrón Electoral, en la región Cusco participarán aproximadamente 1 millón 133 mil 754 electores. Para ello, se habilitarán 504 locales de votación, donde se instalarán unas 3,983 mesas de sufragio.

En detalle, la Odpe Cusco administrará aproximadamente 165 locales de votación, con 1 558 mesas de sufragio para unos 452 925 electores; Odpe La Convención habilitará 80 locales, 632 mesas y atenderá a unos 178 472 electores; la Odpe Canchis tendrá 73 locales, 488 mesas y cerca de 136 211 electores; la Odpe Quispicanchi contará con 69 locales, 420 mesas y alrededor de 177 874 electores; la Odpe Espinar dispondrá de 59 locales, 453 mesas y aproximadamente 126 237 electores; mientras que la Odpe Urubamba contará con 58 locales, 432 mesas y alrededor de 122 035 electores.