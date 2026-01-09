La tarde del último jueves, una veintena de trabajadores del Hospital Regional del Cusco, sufrieron una intoxicación masiva, luego de presuntamente, haber consumido alimentos en mal estado en el comedor del nosocomio.

La alerta se dio luego del horario de almuerzo, cuando poco a poco los trabajadores comenzaron a sentir fuertes dolores estomacales, sobrepasando la capacidad de atención del hospital cusqueño.

De acuerdo con el reporte preliminar, hasta 25 trabajadores del nosocomio habrían presentado síntomas compatibles con intoxicación alimentaria. Bomberos y personal del Samu trasladó a los pacientes hasta el Hospital EsSalud Cusco

“Como parte del protocolo sanitario, el equipo de Salud Ambiental de la Geresa se ha movilizado de manera urgente para realizar la toma de muestras de alimentos y la verificación de las condiciones higiénico-sanitarias, a fin de identificar las causas del evento y adoptar las medidas correctivas correspondientes. Asimismo, se mantiene la coordinación con las áreas competentes de Saneamiento Ambiental, cuyo reporte será integrado al informe técnico final”, citaron desde el hospital.

Desde el Hospital Adolfo Guevara de EsSalud, confirmaron que en sus instalaciones atienden a 21 pacientes, de los cuatro se hallan en condición delicada y habría uno en estado crítico.