El ‘Qhaswa Raymi 2026’ reunirá este año a delegaciones de las 13 provincias y más de 100 distritos de Cusco, que se unirán en una muestra colectiva de música, danza y tradición como cierre oficial de carnavales.

El evento está programado para este 15 de marzo en la Plaza Mayor de Cusco, e incluirá pasacalle, concurso de danzas y festival gastronómico, reafirmando la cultura como motor de desarrollo y orgullo regional.

“El corazón del Tahuantinsuyo late con fuerza este 15 de marzo los esperamos desde las ocho de la mañana en la plaza de armas del Cusco. Será un encuentro lleno de color, alegría y orgullo que demuestra que nuestra cultura no solo vive, late, canta y baila en cada rincón del Cusco”, citó el gobernador regional cusqueño, Werner Salcedo.

Los organizadores han invitado a cusqueños y turistas a asistir a este evento gratuito, donde además citaron que habrá concursos y premios para los participantes.

También llamaron a las delegaciones de estudiantes, asociaciones, organizaciones culturales y demás, a inscribirse de manera gratuita en la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, a fin de participar del corso y certámenes.

En Cusco se celebran los carnavales de manera bastante tradicional, con música y danzas típicas de la región, a sí como con yunzas o cortamontes, instalados en distintos puntos de las distintas localidades.