Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se llevan a cabo con normalidad en la región Cusco, donde las autoridades señalaron que se instaló la totalidad de mesas de sufragio, siendo la última instalada a las 10:15 horas en el colegio nacional de Ciencias.

Sin embargo un hecho que llamó poderosamente la atención fue que en una mesa de sufragio ubicada en el colegio nacional Sagrado Corazón de Jesús de la localidad de Paruro, los tres miembros titulares de una mesa eran personas fallecidas.

Grande fue la sorpresa de las autoridades al ver este panorama, sin embargo los miembros suplentes tuvieron que realizar su labor y suplir a las personas fallecidas que por error habían sido consideradas como presidente, secretario y vocal en estas elecciones.

Al respecto el jefe de la Oficina de Procesos Electorales Cusco, Marcelino Castañeda , señaló que el caso se pudo dar debido a una falta de ajuste entre el último padrón electoral, que todavía dataría del año pasado.

“Hay que tener en cuenta que el padrón electorales ha cerrado el 02 de octubre del 2021, entonces se trabaja con este padrón y estas personas han podido fallecer en el transcurso de ese tiempo hasta la fecha (...) Nosotros cuando hacemos el sorteo de miembros de mesa seleccionamos a tres titulares y a tres suplentes, si se da el caso de que los titulares no pueden hacerlo entran los suplentes y si estos no pueden cumplir entra gente de la cola”, sentenció.

Finalmente, a la consulta sobre las madres con numerosa familia o las personas que no pueden asistir a cumplir su deber como miembros de mesa por diversos motivos refirió que estos pueden excusarse si no pueden realizar el cargo , la dispensa respectiva se presentará con días de anticipación en el Jurado Electoral Especial a fin de reprogramar a los miembros de mesas y no ser multados.

CIFRAS:

- 432 243 Electores hábiles tiene Cusco.

- 1 459 Mesas de sufragio

- 189 Locales de votación