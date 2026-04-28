Un grupo de delincuentes ingresó a la institución educativa Magdalena Seminario de Llirod, ubicada a pocos metros del cuartel Grau de Piura y tras violentar candados y puertas, se apoderaron de equipos tecnológicos valorizados en más de 100,000 soles.

El robo fue descubierto al promediar las 5 de la mañana de ayer lunes, en circunstancias en que una trabajadora de mantenimiento descubrió que la puerta de uno de los ambientes del mencionado colegio nacional se encontraba abierta, comunicando inmediatamente al director Abilio López Córdova.

El docente al llegar al centro educativo descubrió que los hampones habían violentado el candado del ambiente donde se encontraba la mayoría del equipo de cómputo, entre otros.

Los hampones se apoderaron de 22 laptops, 8 cañones multimedia para proyectores, 15 equipos de sonido, 7 televisores que se encontraban en las aulas, dinero en efectivo de una de las oficinas del colegio y además se llevaron el router de las cámaras de videovigilancia que grabaron el hecho delictivo.

“Se han llevado también dinero efectivo que había. Esta es una triste noticia de que roben a un colegio público y nos dejan sin esos materiales que son indispensables para brindar un servicio educativo a nuestras alumnas”, manifestó el director tras colocar la denuncia en la comisaría de Piura.

Agregó que todo lo hurtado asciende a más de 100,000 soles. “Entre todos los equipos que nos han robado y en los que se encuentran equipos de sonido nuevos que el año pasado el gobierno regional nos donó, todo está valorizado en más de 100,000 soles. Lamentablemente nos dejaron sin nada”.

El director cuestionó duramente a las autoridades educativas de Piura por no contratar a un vigilante pese a los reiterados pedidos.

“Quiero hacer público que por más que hemos pedido a la UGEL, a la Dirección Regional de Educación que nos den un vigilante, nunca nos atendieron ese pedido, a pesar de que es un colegio grande”, precisó.

Posteriormente personal de la Oficina de Criminalística (Oficri) llegó hasta el centro educativo para recoger las huellas que habrían dejado los delincuentes.

Asimismo, la policía recopila las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores para identificar y capturar a los delincuentes que robaron en el mencionado colegio.