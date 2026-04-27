Campaña médica en el penal de Piura
Campaña médica en el penal de Piura

El Gobierno Regional Piura, en el marco de su plan de Seguridad Ciudadana, desarrolló una campaña médica en el , ubicado en el caserío Río Seco, beneficiando a más de 650 internos mediante un trabajo articulado con la Oficina Regional de Seguridad Ciudadana, la Dirección Regional de Salud (Diresa) y el Programa de Apoyo Social (PAS).

Durante la jornada se brindaron atenciones en diversas especialidades como medicina general, odontología, optometría, psicología, terapia física y laboratorio clínico, a cargo del personal de salud de Diresa. Asimismo, el PAS realizó la entrega de medicamentos y lentes, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población penitenciaria.

La actividad contó con la participación del director del establecimiento penitenciario, Jhon Arancibia Villamonte, quien destacó y agradeció la intervención del Gobierno Regional, orientada a fortalecer la salud y promover la rehabilitación de los internos para su adecuada reinserción social.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que contempla tres ejes principales: talleres de resocialización, desarrollados con el apoyo de estudiantes del quinto año de Psicología de las universidades Antenor Orrego y César Vallejo; atención en salud física y mental mediante campañas médicas; y el trabajo como herramienta de reinserción, a través de talleres productivos como la elaboración de pinturas, látex, esmaltes, así como labores arquitectónicas.

El tercer eje incluye iniciativas de reciclaje y la producción de artículos de limpieza, como ambientadores, lejías y desengrasantes, fomentando habilidades útiles para la vida laboral.

Esta labor es supervisada por el Gobierno Regional Piura, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Diaconía por la Justicia y la Paz, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad ciudadana y la reintegración social.

TAGS RELACIONADOS