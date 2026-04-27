El Gobierno Regional Piura, en el marco de su plan de Seguridad Ciudadana, desarrolló una campaña médica en el penal de Piura, ubicado en el caserío Río Seco, beneficiando a más de 650 internos mediante un trabajo articulado con la Oficina Regional de Seguridad Ciudadana, la Dirección Regional de Salud (Diresa) y el Programa de Apoyo Social (PAS).

Durante la jornada se brindaron atenciones en diversas especialidades como medicina general, odontología, optometría, psicología, terapia física y laboratorio clínico, a cargo del personal de salud de Diresa. Asimismo, el PAS realizó la entrega de medicamentos y lentes, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población penitenciaria.

La actividad contó con la participación del director del establecimiento penitenciario, Jhon Arancibia Villamonte, quien destacó y agradeció la intervención del Gobierno Regional, orientada a fortalecer la salud y promover la rehabilitación de los internos para su adecuada reinserción social.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que contempla tres ejes principales: talleres de resocialización, desarrollados con el apoyo de estudiantes del quinto año de Psicología de las universidades Antenor Orrego y César Vallejo; atención en salud física y mental mediante campañas médicas; y el trabajo como herramienta de reinserción, a través de talleres productivos como la elaboración de pinturas, látex, esmaltes, así como labores arquitectónicas.

El tercer eje incluye iniciativas de reciclaje y la producción de artículos de limpieza, como ambientadores, lejías y desengrasantes, fomentando habilidades útiles para la vida laboral.

Esta labor es supervisada por el Gobierno Regional Piura, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Diaconía por la Justicia y la Paz, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad ciudadana y la reintegración social.