La Tercera Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Piura, a cargo de la fiscal provincial Marisol Rodríguez, obtuvo que se dicte 7 meses de prisión preventiva contra C.A.S.B. (22), J.A.G.G. (22) y S.J.S.G. (33), como presuntos coautores del delito de fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas de fuego. Adicionalmente, a C.A.S.B. se le imputa el presunto delito de receptación agravada.

La medida fue sustentada por el fiscal adjunto provincial Jair Alejandro Castillo Guerrero, quien presentó graves y fundados elementos de convicción que vinculan directamente a los investigados con la posesión de armas de fuego operativas. Entre las evidencias destacan las actas de intervención policial, el registro domiciliario con incautación de armamento, el lacrado de las evidencias, así como la inspección técnico-policial realizada.

Asimismo, se incorporaron pericias clave que refuerzan la tesis fiscal, como el examen de absorción atómica practicado a uno de los investigados, cuyo resultado positivo para plomo, bario y antimonio evidencia el uso reciente de un arma de fuego. A ello se suma la pericia balística que confirmó que las armas y municiones incautadas se encontraban en pleno funcionamiento, además de otros elementos relevantes reunidos durante la investigación.

Como dato relevante, una de las armas de fuego encontradas durante la intervención ha sido homologada con los casquillos encontrados en la escena del crimen de la médico pediatra M.D.J.P.L. arrojando resultado positivo.

Los tres imputados serán internados en el establecimiento penitenciario de Piura, desde donde afrontarán el proceso penal, que podría derivar en una condena no menor de ocho años de prisión.

Los investigados también vienen siendo procesados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura por su presunta vinculación con el delito de sicariato en agravio de una médica pediatra, hecho que ha generado profunda conmoción en la comunidad.