En Cusco se inauguró la obra ‘Mejoramiento de la Línea de Interconexión Sistema Vilcanota Punto B – Reservorio Coripata’, una intervención ejecutada en los distritos de Santiago y Wanchaq, que integra los sistemas de captación del acuífero de Piñipampa, perteneciente al sistema Vilcanota, con el sistema Piuray, consolidando una infraestructura para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio.

Esta derivación hídrica permite optimizar el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Cusco y los distritos de Santiago y Wanchaq a lo largo de 6.5 kilómetros de tuberías de hierro dúctil de 28 pulgadas, la obra fue ejecutada con una inversión superior a los 21 millones de soles, beneficiando a más de 187 mil habitantes.

Esta intervención responde a la creciente demanda de agua potable, en un contexto global marcado por el déficit hídrico. Frente a la sostenida reducción del espejo de agua de la laguna de Piuray, la interconexión con el sistema Vilcanota se constituye como una solución sostenible que asegura la continuidad del servicio para la población cusqueña.

Durante la ceremonia de inauguración, el presidente de la Junta General de Accionistas de SedaCusco y alcalde del Cusco, Luis Pantoja, destacó la mejora de los servicios básicos con el proyecto. “Esta es otra obra que entregamos al pueblo cusqueño, una intervención que responde a una demanda histórica de la población. Estamos asegurando el servicio de agua potable y, con ello, cuidando la salud de más de 187 mil hermanos de Santiago, Wanchaq y el Centro Histórico de Cusco. En menos de seis meses hemos inaugurado tres importantes obras de saneamiento con SedaCusco y seguimos ejecutando proyectos junto al Ministerio de Vivienda”.

Por su parte, el presidente del Directorio de SedaCusco, Gustavo Vargas, resaltó el trabajo articulado para garantizar la culminación de obras prioritarias. “Hemos entregado un reservorio, una planta de pretratamiento y ahora este sistema de interconexión que articula cerca del 80 % de la dotación de agua potable de la ciudad. Este año continuaremos inaugurando proyectos de igual importancia y, de forma paralela, fortaleceremos la atención administrativa a los usuarios”.

De otro lado, el gerente general de SedaCusco, José Becerra, informó que todas las vías intervenidas para la instalación de las tuberías de 700 milímetros han sido debidamente repuestas con losa de concreto. Los trabajos comprendieron importantes arterias como las avenidas La Cultura y Perú, así como diversos tramos del distrito de San Sebastián, además de intervenciones en las avenidas Túpac Amaru, 28 de Julio, Alameda Pachacútec y calles del barrio de Coripata.