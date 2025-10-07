Contar con modernas aulas y espacios de aprendizaje debidamente implementados es determinante para lograr que los alumnos obtengan los resultados académicos esperados. En ese marco, el Gobierno Regional Cusco, efectuó la entrega de la nueva infraestructura de la institución educativa nivel primario No 50352 ‘Alfacancha’, distrito de Yaurisque (Paruro) para beneficiar a 1 128 habitantes.

El proyecto educativo ejecutado bajo la modalidad de administración directa por la Gerencia Regional de Gestión de Inversiones de Infraestructura, demandó una inversión superior a los 14 millones de soles y generó cientos de trabajo para varones, mujeres y personas con discapacidad de la provincia parureña.

Contempla tres componentes: infraestructura, con aulas pedagógicas, biblioteca, talleres, sala de innovación tecnológica, ambientes administrativos, losa deportiva y áreas verdes. Asimismo, mobiliario y equipamiento educativo de última generación y finalmente, capacitación y sensibilización orientada a fortalecer la gestión y el uso adecuado de los nuevos espacios.

“Con la inauguración de este colegio, les decimos a nuestros hijos, cuidamos de nuestra tierra, cuidamos de nuestro pueblo. Invertir en educación, es invertir en la igualdad y en el futuro”, señaló el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, en el acto de inauguración de la obra. “Promovemos así un aprendizaje de calidad y una educación inclusiva que permitirá reducir las desigualdades en las zonas más alejadas”, agregó.