La región Cusco asume un rol protagónico en el desarrollo nacional con el lanzamiento oficial de ‘Expoamazónica 2026’, plataforma que posicionará la riqueza productiva, cultural y ambiental de la Amazonía peruana ante el país y el mundo.

La feria reunirá a productores, empresarios, inversionistas y líderes sociales en espacios dedicados a la agroindustria, biocosmética, turismo sostenible, gastronomía, innovación tecnológica y soluciones basadas en biodiversidad. Asimismo, posibilitará ruedas de negocio y foros especializados orientados a dinamizar la economía regional y descentralizar el crecimiento.

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, destacó que la importante plataforma representa una oportunidad histórica para generar empleo, abrir nuevos mercados para pequeños productores, así como fortalecer el turismo y promover inversiones responsables que beneficien directamente a miles de familias.

“Expoamazónica 2026 significa desarrollo con justicia social. Queremos que nuestros agricultores, emprendedores, artesanos, comunidades nativas y jóvenes tengan acceso real a oportunidades que mejoren su economía y su calidad de vida”, expresó la autoridad regional durante el lanzamiento del importante evento en la ciudad imperial.

Remarcó que apuesta por una política de integración territorial, donde la región cusqueña se convierte en puente entre la sierra y la selva para promover la unidad nacional y desarrollo equilibrado. Señaló, además, que las regiones deben dejar de esperar decisiones centralistas y convertirse en protagonistas del progreso del Perú.

“El futuro del país se construye desde las regiones. Cuando fortalecemos nuestras economías locales, defendemos nuestros recursos y generamos oportunidades para la población, estamos construyendo una patria más justa y descentralizada”, sostuvo.

DATO:

- La actividad es impulsada por el Gobierno Regional Cusco junto a la Mancomunidad Amazónica con la finalidad de consolidar una agenda de crecimiento inclusivo y sostenible a nivel nacional.