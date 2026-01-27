Efectivos de la Comisaría de Cotaruse (Apurímac), intervinieron a 18 personas de nacionalidad extranjera, entre varones, mujeres y menores de edad, quienes se desplazaban en la parte superior de un vehículo remolque, en aparente situación de riesgo para su integridad física, en la red vial Nasca – Cusco.

La intervención se realizó la tarde del 26 de enero de 2026, a la altura del Kilómetro 313, sector denominado ‘Siete Vueltas’, durante un patrullaje preventivo efectuado por personal policial del sector.

En el lugar, los efectivos constataron que el vehículo remolque de placa de rodaje B1K-939, conducido por William K. (41), transportaba a las personas intervenidas sobre la parte superior del remolque, sin las condiciones mínimas de seguridad.

Ante esta situación, se procedió a la intervención del vehículo y de los ocupantes, disponiéndose su traslado a la Comisaría de Cotaruse, con la finalidad de realizar su plena identificación, la verificación de su situación migratoria y la adopción de las acciones legales y administrativas correspondientes, conforme a ley.

Las personas intervenidas fueron identificadas como ciudadanos de nacionalidad venezolana y colombiana, portadores de carnés de extranjería y cédulas de identidad, quedando el caso en investigación para determinar las responsabilidades que correspondan.