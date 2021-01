El número de camas UCI COVID-19 ha llegado a su límite de atención en Cusco. De las 21 camas disponibles que existe a la fecha, todas están ocupadas, poniendo en jaque al personal de Salud, que día a día batalla por salvar a los enfermos del mortal coronavirus.

Si bien el número de camas que aparece en los registros del Comando COVID-19 - Cusco, es de 23, Correo supo que esto no es del todo cierto, ya que el número de camas tiende a disminuir, debido a la avería de algún equipo o por falta de personal, por ejemplo en el Hospital Regional se podrían tener hasta 15 camas UCI, pero no se cuenta con el número necesario de emergencistas y uciólogos.

El médico Jorge Galdos, director del citado hospital, ha mencionado que les falta personal en el Área COVID-19, que, sumado al reciente incremento en la atención de pacientes que no son portadores de coronavirus, ha generado un ’embalse’ en la atención de distintos servicios, causando malestar entre los usuarios.

“Las personas que han estado apoyando en las áreas COVID-19 nos hemos ido replegando, entonces el número de personal médico asistencial ha disminuido y tenemos mucha gente que llega a emergencias no COVID-19 y esto genera exaltación y reclamos; en tiempo de pandemia tenemos mucha presión”, señaló.

El médico Renzo Vargas, director adjunto del Hospital Antonio Lorena del Cusco, fue más enfático al señalar que las áreas donde se trata a pacientes con coronavirus, no sólo deben tener camas y equipos, sino personal, ya que sin personal que opere las máquinas y atienda a los enfermos, no se puede hacer gran cosa contra la pandemia.

“En este momento tenemos cuatro pacientes en nuestras cuatro camas UCI disponibles, no tenemos mayor capacidad (...) Según el último reporte ya no habían camas disponibles en ninguno de los tres hospitales, esto me preocupa, es una necesidad ampliar las atenciones, es una necesidad tener no solo camas, sino personal que pueda atender a los pacientes, las UCIs no se manejan sólo con camas, sino con personal, ventiladores, monitores, aspiradores, etc.”, citó en la víspera.

Mientras tanto, desde la Dirección Regional de Salud Cusco, su director, médico Juan Spelucin, lanzó la estrategia ’O al Cuadrado’, para fomentar el orden y orientación entre la población a fin de evitar un mayor rebrote de la COVID-19.

Esta iniciativa comprende el trabajo articulado entre el Gobierno Regional de Cusco, Municipalidad Provincial de Cusco y la Policía, a fin de llevar a cabo capacitaciones en el lavado de manos, uso de pulsioxímetros y elementos de bioseguridad.

- Frente a la falta de espacios e infraestructura para la atención de pacientes, en el Hospital Regional del Cusco, convirtieron un auditorio en una sala de observación de pacientes y en el Hospital Antonio Lorena realizan las últimas pruebas de surtidores de oxígeno y de aire acondicionado para la atención de más pacientes.

- 79 311 Casos positivos de coronavirus se registraron en Cusco según los últimos reportes, de los cuales 1 363 fallecieron, 3 674 fueron dados de alta hospitalaria y 77 727 fueron dados de alta epidemiológica.

