La Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu lleva a cabo diligencias urgentes en el sector Pampacahua, ubicado en el kilómetro 94 de la línea férrea que une Ollantaytambo con Machu Picchu, en Cusco, luego de un choque frontal entre dos trenes que dejó un fallecido y al menos 40 heridos este martes 30 de diciembre.

La fiscal adjunta provincial Rosa Isabel Vicente Vásquez ordenó la identificación de los turistas heridos, su traslado a un centro de salud en Ollantaytambo y la solicitud de información a las empresas propietarias de los trenes sobre la cantidad de pasajeros, según informó la Fiscalía en un comunicado oficial.

El fallecido fue identificado como Roberto Cárdenas, maquinista de uno de los vagones implicados en el accidente, indica el pronunciamiento fiscal.

La Policía Nacional informó que los heridos están siendo trasladados a clínicas y hospitales cercanos, mientras que unidades especializadas se encargan de la investigación del caso.

En declaraciones a RPP, el gerente de Dirección de Salud del Cusco, Omar Farfán, señaló que alrededor de 20 de los 40 heridos presentan lesiones de relativa gravedad, mientras que el resto sufrió policontusiones.

PeruRail se pronuncia tras accidente en Cusco y confirma activación de protocolos de emergencia

A través de un comunicado oficial, publicado en su cuenta oficial de Facebook, PeruRail indicó que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia. El personal de la empresa brindó primeros auxilios al maquinista, al jefe de tren y a los pasajeros, y movilizó equipo médico para atender los casos más urgentes.

También, se dispuso el traslado de los heridos en autovagones hacia el paradero Piscacucho, donde diez ambulancias los esperaban para su traslado a centros de salud cercanos.

