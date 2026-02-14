En Cusco se llevó a cabo la instalación protocolar del grupo de trabajo encargado de la formulación de la llamada ‘Política Regional de Turismo al 2030’, instrumento estratégico que orientará el desarrollo turístico de la región en los próximos años.

La conformación de este grupo de trabajo representa un paso clave para fortalecer la gobernanza turística regional, promover la articulación institucional y garantizar un enfoque transversal en la planificación del sector. Asimismo, permitirá alinear la política regional con los instrumentos nacionales de planificación y con las prioridades de desarrollo en Cusco.

La ‘Política Regional de Turismo al 2030’ establecerá lineamientos estratégicos, objetivos prioritarios y acciones orientadas a consolidar un turismo sostenible, competitivo e inclusivo, que impulse la diversificación de la oferta, la mejora de la calidad de los servicios y la puesta en valor del patrimonio cultural y natural de la región.

En cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional N° 008-2026-GR CUSCO/GR, el Gobierno Regional Cusco a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, además de las diferentes gerencias y direcciones regionales que integran este espacio intergerencial, dispuso la conformación del grupo de trabajo, formalizando así el inicio de un proceso técnico y articulado que permitirá construir, de manera participativa, la política pública regional en materia de turismo con horizonte al año 2030.